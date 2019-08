Več kot milijon podpisov pod peticijo proti prekinitvi dela britanskega parlamenta

Proti odločitvi britanskega premierja Borisa Johnsona o prekinitvi dela britanskega parlamenta je v sredo zvečer na ulicah britanskih mest protestiralo več tisoč ljudi. Spontani protesti proti Johnsonovi potezi so tako izbruhnili v Londonu, Edinburgu, Cardiffu, Manchestru, Bristolu, Cambridgu in Durhamu.

Nekateri so se Johnsonove poteze lotili s pravnimi sredstvi. Poslovna ženska in aktivistka proti brexitu Gina Miller vložila zahtevo za nujno sodno revizijo odločitve. Joanna Cherry iz Škotske nacionalne stranke pa je vložila zahtevo za nujno obravnavo škotskem vrhovnem sodišču.

Zaradi Johnsonove zahteve je danes odstopila vodja škotskega krila konservativne stranke Ruth Davidson . V odstopnem pismu je Johnsona pozvala, naj sklene dogovor z Brusljem. Davidsonova, ki je škotske konservativce vodila osem let, sicer nasprotuje brexitu.

Britanska kraljica Elizabeta II. je v sredo odobrila začasno prekinitev dela britanskega parlamenta, ki jo je predlagal premier Johnson.

Johnson vztraja pri izstopu Velike Britanije iz EU 31. oktobra, z dogovorom ali brez njega. Mnogi se bojijo, da bi izstop brez dogovora državo pahnil v kaos.

Kraljica je sporočila, da se bo prekinitev dela parlamenta začela med 9. in 12. septembrom in končala 14. oktobra. Johnson je s svojo potezo povzročil ogorčenje opozicije, ki mu očita, da želi preprečiti razpravo o brexitu.

Vodji opozicijskih laburistov in liberalnih demokratov Jeremy Corbyn in Jo Swinson sta pisala kraljici in jo prosila za sprejem, da bi izrazila nasprotovanje suspenzu dela parlamenta.

Prekinitev se bo začela približno en teden po tistem, ko se bodo britanski poslanci naslednji torek vrnili s počitnic. Končala pa se bo le dva tedna pred 31. oktobrom, ko je predviden izstop Združenega kraljestva iz unije.

Formalno gre za tako imenovano prorogacijo, suspendiranje dela parlamenta pred začetkom novega zasedanja. To stori kraljica na predlog premierja. Zasedanje britanskega parlamenta običajno traja leto dni, a tokratno poteka že od volitev junija 2017, predvsem zaradi brexita. V času tovrstne prorogacije v parlamentu ni razprav in glasovanja, običajno pa se tudi vsi predlogi zakonov, katerih postopki se v prejšnjem zasedanju niso zaključili, umaknejo iz procedure.

Johnson je tako do sredine oktobra praktično zvezal roke opozicijskim strankam, ki so sicer dosegle dogovor, da bi brexit brez dogovora preprečile s sprejetjem posebne zakonodaje v parlamentu.