Več kot sto aretiranih na protestu rumenih jopičev v Parizu

Tolikšnega števila policistov oblasti niso aktivirale že vse od vrhunca protestov v decembru in marcu. Že dopoldne so aretirali 106 protestnikov, ob tem pa pojasnili, da so pri nekaterih našli kladiva in posode z bencinom.

Oblasti prepovedale proteste na nekaterih območjih

Eden najvidnejših članov gibanja Jerome Rodrigues je sicer današnji protest označil za prelomnega in napovedal, da bo v Pariz prišlo mnogo ljudi. Toda oblasti so proteste na nekaterih območjih v mestu prepovedale, med drugim na območju Elizejskih poljan, sicer zelo obiskane turistične točke, in na drugih območjih v središču prestolnice, na katerih so protestniki pred tem že uničevali in požigali luksuzne trgovine in restavracije. Nekateri protestniki so to prepoved kršili, zato jih je policija razgnala s pendreki in solzivcem.

Gibanje rumenih jopičev se je pojavilo pred desetimi meseci. Protestniki predsedniku Emmanuelu Macronu očitajo, da ni v stiku s potrebami "navadnih ljudi". "Kaj počnemo? Zbiramo se, ker želimo povedati, da ne moremo povezati začetka s koncem meseca. To ni samo protest zoper predsednika, ampak zoper sistem," je pojasnila ena od protestnic.