Več primerov mučenja rejnih živali: kaj se zgodi lastnikom, ki jih zanemarjajo?

Konj Max, ki je v zelo slabem stanju zaradi trpinčenja pristal v Društvu za zaščito živali v Polzeli, si je sedaj malce opomogel – postavil se je na noge. Natalija Nedeljko upa, da bo Max ambasador vseh trpinčenih rejnih živali, a opozarja, da on ni edini. Povožen medved, ustreljena mačka v kampu Menina, grožnje latnikov, da bodo žival usmrtili, če je v društvu ne bodo vzeli. Vse to so zgodbe in vsakdanji primeri v društvih za zaščito živali po vsej Sloveniji.