Več ranjenih v napadu z nožem v centru Haaga

Na nakupovalni ulici Grote Marktstraat v centru Haaga se je zgodil napad z nožem, v katerem so bili ranjeni trije ljudje, kar so potrdili tudi policisti.

Policija je tisti del mesta obkolila in zaprla, storilca pa še iščejo. Po navedbah nizozemske policije je napadalec star med 45 in 50 let ter ima temne, kodraste lase. Oblečen je bil v sivo trenirko, nosil je tudi šal. V kakšnem stanju so ranjeni in kaj je bil razlog za napad, še ni znano.

Vse očividce so policisti pozvali, naj jim posredujejo morebitne fotografije in posnetke incidenta, prav tako pa jih kontaktirajo, če so videli storilca.