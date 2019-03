Ena oseba umrla, več ranjenih v streljanju na Nizozemskem

Ni pa želel uradno potrditi števila mrtvih in ranjenih.

Na tiskovni konferenci je Pieter-Jaap Aalbersberg , vodja protiteroristične agencije potrdil, da je storilec še vedno na begu. Ob tem je dejal, da so streli odjeknili "na več lokacijah po Utrechtu": "Za zdaj je še veliko neznanega, lokalne oblasti pa si prizadevajo, da vzpostavijo vsa dejstva".

Ena oseba je umrla, vsaj sedem pa je bilo ranjenih v strelskem napadu na Nizozemskem, ki se je zgodil okoli 10.45, je sporočila nizozemska policija. Do streljanja je prišlo v središču mesta Utrecht v bližini postaje 24. oktober, ko je vsaj en moški začel streljati na potnike v tramvaju. Ranjene so odpeljali v bolnišnico UMC Utrecht.

Uradno še ni potrjeno, ali je šlo za teroristično dejanje, policija je potrdila, da preiskuje to možnost, protiteroristična enota naj bi dejala, da"izgleda, kot da je šlo za teroristični napad". Tudi po mnenju NCTV naj bi imel dogodek "vse značilnosti terorističnega dejanja".

V Utrechtu so stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo, peto stopnjo, prvič v zgodovini.

Policija je potrdila, da iščejo vsaj eno osebo, ki je s kraja dogodka pobegnila z vozilom, ne izključujejo pa možnosti, da je bilo napadalcev več. Tudi priče dogodka pripovedujejo, da so videli s kraja dogodka pobegniti več oseb.

Po streljanju izbruhnil kaos, življenje v mestu se je praktično ustavilo

Po streljanju naj bi izbruhnil pravi kaos. Policisti so po napadu zaustavili promet tramvajev, zaprli avtocesto, ki vodi iz Haaga do Oudenrijna, na območje je prispela protiteroristična enota, preletavajo ga trije helikopterji.

V mestu je močna policijska prisotnost. Prebivalce so pozvali, naj se izogibajo območja, in policiji pustijo, da opravi svoje delo. Naročili so tudi vsem šolam v mestu, naj ostanejo zaprte.

Priča dogodka je za De Telegraaf povedala, da je slišala tri strele in videla žensko v 20 letih letih, kako leži na tleh, na pomoč so ji priskočili štirje mimoidoči, nato pa je zaslišala nove strele.