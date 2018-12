Več sto slovenskih vojakov za praznike na misijah v tujini

Več sto slovenskih vojakov bo preživelo praznike in novo leto na misiji v tujini. Na Kosovu so dobili zagotovilo obrambnega ministra Karla Erjavca, da jim bodo zvišali plače in poskrbeli za boljšo opremo in vozila. Nekateri oklepniki so po skoraj 30 letih uporabe za staro železo. Slovenski vojaki v misiji K-FOR so vsak dan v pripravljenosti, saj so razmere po ustanovitvi kosovske vojske zelo napete.