Več sto ton onesnažene sadre mora odstraniti Steklarna Rogaška

Kupe s težkimi kovinami onesnažene industrijske sadre, ki so jo koroški kmetje pred dvema letoma, misleč, da posipajo apno, nasuli po svojih zemljiščih, mora odstraniti Steklarna Rogaška. Od tam namreč izvira, ugotavlja okoljski inšpektorat, ki je steklarni tudi naložil, da jo mora odstraniti do 10. aprila. V steklarni sicer krivdo zavračajo in so se na odločitev že pritožili, bodo pa odpadek s kmetij kljub temu odstranili, zagotavljajo.