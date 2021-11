Več tisoč migrantov ujetih na meji med Poljsko in Belorusijo

Razmere na meji med Poljsko in Belorusijo so vse bolj napete. Več tisoč poljskih policistov in vojakov že več dni na silo, tudi s solzivcem, odvrača poskuse migrantov, da bi ilegalno prečkali mejo. Na nikogaršnji zemlji je že več tednov ujetih več tisoč lačnih, žejnih in premraženih migrantov iz Sirije, Iraka in Afganistana. Med njimi tudi družine z otroki. Beloruska policija jim ne dovoli, da bi se vrnili. Pot naprej pa jim preprečujejo bodeča žica in poljske varnostne sile. Mnogi se bojijo vojaških incidentov na meji. Nemčija, cilj večine migrantov, zahteva pomoč Bruslja in še ostrejše sankcije proti Belorusiji, ki zlorablja stisko ljudi za pritisk na Evropo. Uradni Minsk svarijo tudi Združene države Amerike.