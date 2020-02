Drevo prebilo poslopje na območju športnega centra Velenje

V Preboldu je zaradi močnih sunkov vetra na ceste padlo pet velikih dreves. Eden od domačinov je povedal, da takšnega vetra na teh koncih še ni bilo. Gasilci in policisti so bili zaradi vetra na območju Velenja, Savinjske in Koroške v pogonu vso noč in tudi dopoldne. Potem ko se je vreme nekoliko umirilo, pa so gasilci izvlekli drevo, ki je prebilo streho poslopja na območju športnega centra.

