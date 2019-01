Več tisoč protestnikov: Vučić je suspendiral pravo in pravičnost

V Beogradu se je na že sedmih protestih proti predsedniku države Aleksandru Vučiću zbralo več tisoč ljudi. Pod geslom Eden od petih milijonov so zahtevali odstop Vučića, ki da je "suspendiral pravo in pravičnost". Protestno gibanje podpira vrsta opozicijskih strank, od levih do skrajno desnih. Kritiki protestov medtem poudarjajo, da organizatorji shodov do zdaj niso ponudili nobenih alternativ.

V Beogradu je v soboto zvečer več tisoč ljudi demonstriralo proti predsedniku države Aleksandru Vučiću. Udeleženci že sedmih sobotnih protestov zapored so se sprehodili skozi središče mesta do zgradbe javne radiotelevizije RTS. Protesti so potekali tudi v več drugih mestih, med drugim v Novem Sadu in Nišu. FOTO: AP Na protestih pod geslom Eden od petih milijonov so udeleženci zahtevali odstop Vučića. Eden od glavnih govornikov na protestih, igralec Nikola Kojo, je poudaril, da se mora Vučić umakniti, ker je "suspendiral pravo in pravičnost". Igralec Branislav Trifunović, ki je že prepoznaven obraz sobotnih protestov, je pozval opozicijske stranke, naj predložijo program za pregledno in učinkovito vodenje Srbije. "Poskrbite za to, da si boste prislužili naše zaupanje," je dejal. Na Balkanu je sicer napeto na več koncih. Novinar Miha Drozg se je za 24UR Fokus pogovarjal z organizatorji protestov. Več nocoj ob 20.00. Pred zgradbo RTS so prebrali poziv skupine 105 profesorjev in sodelavcev beograjske filozofske fakultete, ki so podprli proteste. Demonstracije so v soboto zvečer potekale tudi v Novem Sadu, Nišu, Zaječarju, Šabcu, Čačku, Kragujevcu, Prokuplju, Gornjem Milanovcu in Somboru. Povod napad na Borka Stefanovića Protestno gibanje podpira vrsta opozicijskih strank, od levih do skrajno desnih. Kritiki protestov opozarjajo, da sobotni shodi obsojajo Vučićev avtokratski način vodenja države, da pa njihovi organizatorji do zdajej niso ponudili nobenih alternativ. Prvi protest je potekal 8. decembra lani, potem ko je enega od opozicijskih voditeljev Borka Stefanovića novembra v Kruševcu napadla skupina moških. Storilce so sicer kmalu prijeli, a vodje opozicije trdijo, da je bila v napad vpletena vladajoča Vučićeva Srbska napredna stranka, kar ta zanika.