Več tisoč zvestih navijačev v Slovenj Gradcu sprejelo zlato plezalko

Sprejemi naših olimpijcev v domačih krajih se še kar vrstijo. Korošci so veličasten sprejem pripravili svoji zlati olimpijki Janji Garnbret. Ko je na daljnem Japonskem plezala do olimpijskega zlata, so zanjo stiskali pesti in verjeli v njeno zmago. Zdaj, ko je zlato končno doma, pa so se plezalni kraljici želeli pokloniti prav vsi. Najprej so jo sosedje pozdravili v njenem domačem Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kasneje pa je več tisoč zvestih navijačev zlato junakinjo pričakalo še v središču Slovenj Gradca.

