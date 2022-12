Večina podjetij še vedno brez sklenjene pogodbe za elektriko

60 odstotkov podjetij še vedno nima sklenjene pogodbe za elektriko za prihodnje leto. Ponudbe, ki jih prejemajo od Gen-ija, Petrola in drugih dobaviteljev električne energije, se gibljejo med 350 in 500 evri za megavatno uro. Podjetja so mesec dni čakala na interventni zakon o pomoči gospodarstvu, z zakupom elektrike pa odlašala, saj so bila prepričana, da bo cena padla. Zdaj ugotavljajo, da tudi najvišja subvencija, s katero bo država sofinancirala račune za elektriko, ne bo dovolj. Po trenutno ponujenih cenah elektrike bodo računi namreč desetkrat višji.