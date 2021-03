Večina postojnskih lokalov svojih vrat ni odprla

Večina slovenskih gostincev se boji, da svojih lokalov še dolgo ne bo smela odpreti, tisti v rumeno obarvanih regijah, ki na terasah svojih lokalov sicer lahko strežejo, pa se bojijo, da jih bodo v kratkem spet morali zapreti. "Največja težava so naročila, roki in zaloge," razlagajo postojnski gostinci, ki lahko hrano in pijačo spet strežejo na letnih vrtovih. Kljub temu pa so člani naše ekipe v Postojni stežka našli lokal, kjer so jim na terasi postregli s kavo. Večina namreč svojih vrat ni odprla.

icon-expand