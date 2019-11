Večina požarov pod nadzorom, Trump pa žuga guvernerju: Nič več finančne pomoči

"Vsako leto, ko besnijo požari in Kalifornija gori, se zgodi isto in potem se obrne na zvezno vlado po pomoč. Nič več. Guverner, zberite se," je še dodal Trump.

Oblasti so prebivalce južne Kalifornije pozvale, naj še naprej ostanejo pozorni. Ta teden se bo namreč nadaljevalo toplo in suho vreme, zaradi česar ostaja požarna ogroženost visoka.

Medtem ko Trump prek Twitterja s kalifornijskim guvernerjem bije besedno bitko, pa se številni gasilci še naprej borijo z obsežnimi ognjenimi zublji, ki so sprožili obsežne evakuacije tamkajšnjega prebivalstva. Do zdaj jim je uspelo zajeziti polovico požara Maria, ki velja za najobsežnejšega na jugu Kalifornije, so v nedeljo sporočili predstavniki gasilcev iz okrožja Ventura. Požar je sicer izbruhnil v četrtek, do zdaj pa uničil več kot 9400 hektarjev površin.

Do nedelje pa je gasilcem uspelo zajeziti že 76 odstotkov obsega požara Kincade, ki že vse od 23. oktobra divja v vinorodni pokrajini okrožja Sonoma in je požgal 80.000 hektarjev površin, so sporočile tamkajšnje oblasti. V soboto so bile na tem območju preklicane vse odredbe za evakuacijo.