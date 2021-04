Večina term ostaja zaprtih: brez delujočih bazenov niso zanimive

Kljub temu, da hotelirji pozdravljajo odločitev vlade, da bi s ponedeljkom lahko odprli svoja vrata, se mnogi za to ne bodo odločili. Ne, ker ne bi želeli, ampak ker je odprtje predvsem bazenskega dela, ki je zdaj sameval, v tako kratkem času neizvedljivo.

"Ni problem napolniti bazen z vodo, napolnimo ga v dveh dnevih. Problem je analiza vode, to je postopek, ki traja deset dni. In mi dokler nimamo analiz, da so vode neoporečne, ne moremo odpreti," je o zagati, v kateri so se znašli, povedala direktorica Term Banovci Lea Hofman. Analiz ne delajo sami, pač pa pooblaščene inštitucije, je pojasnila. "Pridejo, vzamejo vodo, v laboratorijih to nekaj časa je in po desetih dne, če so analize v redu, lahko odpremo."

Zato so zdaj, opozarja, v precej nehvaležni vlogi. Vlada je ukrepe sprostila, potencialni gostje bi radi prišli že v ponedeljek, a jih vsaj do 15. maja v Banovcih še ne bodo mogli sprejeti. "Ljudje pač hodijo v terme, ker se kopajo, ne, to jim je tudi eden od motivov potovanja, ne," je dejala sogovornica. Če bi informacijo dobili prej, bi se lažje pripravili, je še dodala.

Spet drugi, zlasti večji hotelirji pa imajo v zvezi s takojšnjim odprtjem še finančne pomisleke. V Termah Vivat, denimo, kjer imajo skupaj 200 sob, se jim zgolj 30 sob, na kolikor so omejeni, enostavno ne splača odpreti. Ker so stroški previsoki. "Pomeni, mi, če imamo 30 sob odprtih ali pa 150 sob, moramo imeti enako število tako kuharjev, tako v strežbi, tako reševalcev iz vode, na recepciji in tako naprej," je pojasnil direktor Term Vivat Metod Grah.

Pa stroški bazena, wellnesa, masažnih in fizioterapevtskih storitev ter vsega ostalega, česar so gostje pri njih, pa če jih je 30 ali pa 400, vajeni. Zato so se odločili, da bodo na ponovno odprtje še počakali. "Zato smo se tudi odločili, da bomo odprli 26. maja, ker se lahko pohvalim, da takrat ponovno pride k nam španska državna nogometna reprezentanca do 21 let in bodo ostali do 3. junija. In zato srčno upamo, da bomo lahko nadaljevali z odprtjem, da bomo lahko delali vsaj v takšnih okvirjih, kot smo lansko leto v tem času," je še povedal.

Ponekod pa bodo prvomajske praznike kljub temu skušali izkoristiti. V Thermani Laško, denimo, pripravljajo kratke tridnevne prvomajske počitnice. A bodo storitve precej omejene. Na voljo bo zgolj manjši bazen v savna centru, ostali ostajajo zaprti, zajtrk pa bo postrežen izključno v sobah.