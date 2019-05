Večina tujcev vesela snega, turisti zmedeni

Zimsko vreme je presenetilo nekatere dele Evrope. V Nemčiji, Franciji in Belgiji je polarna fronta pobelila hribe in doline ter ljudi prisilila, da so iz omar znova potegnili zimska oblačila. Pogled na zasneženo cvetoče drevje in rože je res nenavaden, pravijo prebivalci, a večina se je bele odeje razveselila. Bolj zmedeni so turisti.