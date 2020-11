Večina ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa v veljavi še najmanj en teden

Najmanj 14 dni bodo zaščitne maske še naprej obvezne povsod, vsaj še dva tedna bomo brez javnega potniškega prometa. Večino ukrepov je vlada podaljšala za en teden, z možnostjo podaljšanja. Trgovine in trgovski centri, z izjemo živilskih prodajaln, vsaj še teden dni ostajajo zaprti, enako velja za šolanje na daljavo, prepoved zbiranja, prepoved gibanja med občinami, prav tako bo vsaj še en teden veljala tudi policijska ura. Eksponentna rast se ustavlja, a skrbi dejstvo, da se krivulja ne obrača navzdol. Kaj so razlogi za to in koliko je sploh še možno upati, da bi rešili božič in novo leto?

