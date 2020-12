Večino Zemljine severne poloble zajelo obilno sneženje z nizkimi temperaturami

O snežnih nevihtah in hudem mrazu poročajo od Kitajske prek Japonske do Združenih držav Amerike. Na Japonskem je zaradi močnega sneženja od sveta odrezanih več tisoč ljudi, ki so ostali tudi brez elektrike. V nekaterih delih Kitajske so se temperature spustile pod minus 40 stopinj Celzija. 70 milijonov Američanov v 14 zveznih državah od Maina do Kolorada na severozahodu ZDA pa je poleg virusa prizadelo še hudo snežno neurje.