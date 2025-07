Večji del mreže za dolgotrajno oskrbo na domu bo vzpostavljen med poletjem

Z julijem smo začeli plačevati nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo. Minister Maljevac pravi, da bo večji del mreže za dolgotrajno oskrbo na domu vzpostavljen med poletjem. Že letos bomo v državno blagajno vplačali 250 milijonov evrov, prihodnje leto še 650. A kaj bomo za svoj denar sploh dobili? Trenutno imamo več kot 1600 oskrbovalcev družinskega člana, centri za socialno delo pa opravljajo razgovore z vlagatelji vlog za dolgotrajno oskrbo na domu. V dobrem mesecu so jih prejeli že okoli 1000. Ta naj bi se začela izvajati septembra, decembra pa sledi še pravica do oskrbe v domu starejših in do denarnega prejemka. Občine pa medtem vzpostavljajo mrežo izvajalcev oskrbe na domu, ki bodo pokrivali tudi več deset občin hkrati. Za zdaj je po vsej državi teh izvajalcev 57.