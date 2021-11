Sarajevo pod vodo, oblasti za večji del države razglasile rdeči alarm

V Sloveniji zadnje deževje k sreči ni povzročilo nevšečnosti, je pa veliko huje v državah južno od nas. Iz Bosne in Hercegovine prihajajo apokaliptični posnetki poplav, hudournikov in zemeljskih plazov. O težavah zaradi vremena poročajo tudi iz Hrvaške in Srbije. Zaradi razlitja reke Miljacke je večji del Sarajeva pod vodo. Civilna zaščita je z nekaterih najbolj ogroženih mestnih četrti morala evakuirati številne prebivalce. Večji del mesta je tudi brez elektrike. Zaradi obilnega dežja so bregove prestopile še številne druge reke v državi in poplavile ceste. Mnogi kraji so odrezani od sveta. Tudi zaradi zemeljskih podorov, ki so zasuli prometne poti. Oblasti so za večji del Bosne in Hercegovine razglasile rdeči alarm.