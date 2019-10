Večkratni umor v Kitzbühelu: 'Še več dni bo trajalo, da se bo šok polegel'

25-letnik, ki je v noči na nedeljo ubil 19-letno nekdanje dekle, njeno družino in novega fanta, se je po zločinu sam javil policiji: "Pravkar sem ubil pet ljudi."

Na mestni hiši plapola črna zastava: 'Kaj takšnega se tukaj še ni zgodilo'

"Družine sicer nisem poznala zelo dobro, ampak vsi skupaj težko verjamemo, kaj se je zgodilo. Ves Kitzbühel je v šoku in žaluje. Opazila sem tudi v pogovorih med krajani, vsi skupaj so neke čudne volje in tudi ni druge teme pogovorov. Še nekaj dni bo trajalo, da si bomo opomogli od šoka. To je naravnost grozno in ostaneš brez besed," je dejala slavna lokalna gostilničarka Rosi Schipflinger.

V znak žalovanja na mestni hiši v Kitzbühelu plapola črna zastava."Gre za družinsko tragedijo. Vsi smo pretreseni, šokirani in presenečeni. Ne moremo razumeti, kaj takšnega se v Kitzbühelu ni še nikoli zgodilo in ne moremo verjeti," je dejal Klaus Winkler, župan kraja z 8000 prebivalci. "Bili so cenjena družina in tudi morilec je integriran krajan Kitzbühela, zato je to res nekaj nepričakovanega, ne razumemo zakaj se je to zgodilo," je dodal.