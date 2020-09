Večmilijonska škoda po neurju: nekateri vinogradi si ne bodo opomogli tudi dve leti

Vinogradniki iz ljutomerskega in ormoškega območja so kmetijski ministrici Aleksandri Pivec dejali, da bo škoda, ki je nastala zaradi neurja, večmilijonska. Neurje ni le odkrilo več kot 150 objektov, temveč je uničevalo tudi gozdove in poljščine, vinograde pa skoraj povsem dotolklo. V zgolj nekaj minutah hudega orkanskega vetra z močnim nalivom in ponekod tudi točo so namreč vinogradniki izgubili od 30 do 90 odstotkov grozdja, na določenih mikrolokacijah pa od grozdja ni ostalo popolnoma nič.