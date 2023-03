Večmilijonske koristi zasebnih koncesionarjev po sprejetju interventnega zakona

Od Estetike Fabjan do Kirurgije Bitenc so največji zasebni prejemniki javnega denarja iz naslova interventnega zakona za krajšanje vrst v javnem zdravstvu. Zasebniki so prejeli primerljivo ali celo večjo vsoto davkoplačevalskega denarja kot javni zdravstveni zavodi, ki imajo po tisoče več zaposlenih kot zasebniki.

Za komentar smo zaprosili zasebne prejemnike, a so bili večinoma na naše klice neodzivni. Zasebnike smo želeli povprašati, za kaj so denar porabili, katere operacije ali posege so z denarjem financirali in kdo je operacije opravljal.

Na telefon smo priklicali direktorja zasebne klinike Arbor Mea d.o.o., ki nam je po daljšem pogovoru povedal, da nam bo odgovore posredoval pisno. Sporočil nam je, da so denar namenili operacijam endoprotez sklepov, stopal in hrbtenic. A da imen zdravnikov, ki so jih opravljali, ne more razkriti, noben pa ni 100-odstotno zaposlen v javnem zdravstvem zavodu.

Obiskali smo tudi Kirurški sanatorij Rožna dolina, četrtega največjega prejemnika prej omenjenih sredstev, a pred naše kamere niso stopili, saj naj bi bila ravno v času našega obiska odsotna dva direktorja.