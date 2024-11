Med prihajajočimi prazniki bodo delovni stroji ob cestiščih mirovali

Sončno in toplo vreme je zadnji vikend oktobra marsikoga prepričalo, da se je, če že ne na morje, odpravil vsaj na izlet ali pa na predčasni obisk grobov. A predvsem prebivalci Štajerske in tisti, ki so se odpravili proti Primorski, so svojo odločitev kmalu obžalovali. V začetku krompirjevih počitnic je svoja dela načrtoval tudi Dars. A dela, ki so jih opravljali med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter med Logatcem in Uncem proti Kopru, so bila namenoma načrtovana med vikendom, ko se na pot odpravlja manj zaposlenih. Je večurne zastoje pričakovati tudi ta konec tedna, ko se bodo številni odpravljali na obisk grobov?