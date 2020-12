Vedeževanje v letu 2020 zacvetelo. Nam bo prihodnje leto kaj bolj naklonjeno?

Kolikokrat v letošnjem letu ste si rekli "nikoli si nisem mislil, da bo takšno leto" ali pa "naj se 2020 čim hitreje poslovi." A da bo letošnje leto polno pretresov, je ob koncu lanskega leta v našem studiu napovedala astrologinja Dora Erhatič. In imela je očitno prav. Je pa v zadnjem letu zaznati, da se vedno več ljudi po nasvete zateka k vedeževalcem, astrologom in svetovalcem. Preverili smo, zakaj so vedeževalci čedalje bolj priljubljeni in kaj nas čaka v letu 2021?