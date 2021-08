Vedno pogostejši vdori aktivistov v hleve

Kako bi se odzvali, če bi nekdo hladnokrvno vdrl v vašo hišo in vam spotoma še kaj ukradel, nato pa ne bi nosil nobenih posledic za svoje dejanje? Nekako tako naši kmetje dojemajo vdore aktivistov v hleve, ki so v zadnjem času vse pogostejši. Varuhi živali so ob svojem zadnjem podvigu vdrli na kokošjo farmo in ukradli nekaj živali. Poleg tega, da gre v tem primeru za kaznivo dejanje, stroka svari, da se ob neupoštevanju varnostnih ukrepov pri ilegalnem vstopu v hlev lahko razširijo bolezni med zdravo živino.