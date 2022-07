Vedno več izgubljene ali poškodovane prtljage na letališčih

Če se odpravljate na potovanje z letalom, je ena najbolj stresnih situacij, poleg tega, da vam let tik pred zdajci odpovedo, zagotovo ta, da letalska družba izgubi vašo prtljago. A prav v letošnjem letu se to dogaja pogosteje kot kdaj koli prej. V primerjavi s predkoronskim letom 2019 je število izgubljene ali poškodovane prtljage zraslo za 30 odstotkov. Razloga za to sta dva, pojasnjujejo svetovne letalske družbe, pomanjkanje zaposlenih in veliko pokoronsko zanimanje za letalski turizem. Kako je z izgubljeno prtljago pri nas?

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:04 audio-control-play-line Iz SVETA: Pogovor s Primožem Zelenšekom, direktorjem podjetja Chipolo 02:32 audio-control-play-line Iz SVETA: Težava potnikov izgubljena prtljaga icon-chevron-left icon-chevron-right