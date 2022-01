Vedno več ponudnikov turistične nastanitve postavlja starostno omejitev

No, če je doma vse v najlepšem redu in načrtujete poletni dopust v Španiji ali Grčiji, potem dobro preverite, ali je hotel, kjer bi radi bili, sploh namenjen družinam. Vse več hotelirjev se namreč odloča za oglaševanje dopusta v popolnem miru in brez vreščanja razigranih otrok. Torej hoteli za odrasle, kjer lahko bivajo le polnoletne osebe. Tudi pri nas takšna praksa obstaja, hotel Sunrose 7 v Bohinju je hotel, namenjen uživanju odraslih, tudi v hotelu v Termah Olimje je starostna omejitev 15 let. So to novi turistični trendi ali s tem koga diskriminirajo?