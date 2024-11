Oba starša zaposlena, a po plačilu položnic ostane le še 250 evrov

Mama treh mladoletnih otrok je snažilka, njihov oče dela kot varnostnik. Kljub temu si družina ob začetku kurilne sezone ne more privoščiti ogrevanja. "Otroci v tem času glede na to, da hodijo v šolo, ne morejo biti na mrzlem. Opravljajo šolsko nalogo na mrzlem. Potrebno je, da so na toplem, da lahko stvari normalno funkcionirajo in delujejo. Velik problem je, če takih stvari nimajo," pravi generalna tajnica Škofijske Karitas Alenka Petek. Na pomoč so se zato obrnili na Škofijsko Karitas, kjer na leto pomagajo okoli 23 tisoč družinam. Vedno več pa je takih, kjer sta zaposlena oba starša.

Porast revnih zaposlenih opažajo tudi na Zvezi Anite Ogulin in ZPM Moste Polje. "Pretreseni smo, ker so te številke vsak mesec večje. V tem letu smo ugotovili, da je že preko 60 odstotkov ljudi vključenih v naš program, Veriga dobrih ljudi, zaposlenih družin," pove sekretarka Tanja Petek. Kar je posledica vedno višjih stroškov najemnin, ogrevanja in hrane. "Če je plača minimalna, smo preračunali, da štiričlanski družini ostane, ko se poravnajo položnice, približno 260 evrov za prehrano in vse ostalo. Tudi plačilo kosil in malic v šoli in tako naprej," dodaja Petek.

Zaradi porasta revščine – pod njenim pragom je leta 2021 živelo 243 tisoč ljudi, leta 2023 pa že 264 tisoč – v Novi Sloveniji zahtevajo izredno sejo, vlado pa pozivajo: "Naj sledi obljubam predsednika vlade Roberta Goloba in v novi davčni reformi razbremeni delo. Da v izračun za plačilo vrtca in ostale socialne transferje, štipendije, otroške dodatke in tako dalje vključi tudi najemnino in obrok kredita," pravi Aleksander Reberšek.

Pa tudi vzpostavitev mehanizmov, s katerimi bi v ukrepe socialnih politik lažje vključevali posameznike iz socialno izključenih skupin. Tveganje socialne izključenosti, ko imajo denimo ljudje zaradi revščine manj dostopa do izobrazbe, zaposlitve ali socialnih aktivnosti, sicer v Sloveniji trenutno grozi skoraj 300 tisoč ljudem.