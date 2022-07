Ko nastopi poletje, nam navadno največje preglavice povzročajo komarji. Ste vedeli, da če vas ugrizne komar, je to najverjetneje kar tigrasti? Teh je namreč vedno več, iz ličink pa se razvijajo tik pred našim nosom. Na Hrvašem imajo s tigrastimi komarji že več let ogromne težave, zato jih bodo letos kar sterelizirali. Kako hitro se tigrasti komarji razmožujejo pri nas in kakšne težave lahko povzročajo?