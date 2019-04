Aktivisti papeža Frančiška pozvali, naj postane vegan

Ker so številne med prazniki premamile dobrote in so se večkrat pregrešili, zdaj posegajo po najrazličnejših dietah. Vse bolj priljubljeno je veganstvo, ki po besedah njegovih zagovornikov ni le dieta, ampak način življenja. Še več: prehranski poznavalci trdijo, da veganstvo postaja del tako imenovanega mainstreama. Naj postane vegan v času posta, so aktivisti pozvali tudi papeža Frančiška. V zameno so mu ponudili donacijo milijon dolarjev, ki jih lahko porabi za človekoljubne namene.