Tako dobri veganski burgerji, da teknejo kot mesni

Veganski in vetarijanski burgerji, ki mesni polpet imitirajo tako dobro, da imajo težave s prepoznavanjem tudi največji poznavalci, so nov trend, ki je obnorel ZDA in počasi prodrl tudi v Slovenijo. Samo v ZDA je eno od podjetij, ki je na trg lansiralo takoimenovano alternativno meso, čez noč na borzi prodalo za 270 milijonov evrov delnic. Podobne zgodbe pa sta se lotila tudi Slovenca.