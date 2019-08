V ZDA umrl bolnik, za katerega sumijo, da je zbolel zaradi e-cigaret

Strokovnjaki ameriškega Centra za nadzor in preventivo bolezni (CDC) že nekaj časa preiskujejo pojav skrivnostnega pljučnega obolenja, ki so ga zaznali pri bolnikih v različnih delih ZDA. Med 28. junijem in 20. avgustom so v CDC zabeležili 193 primerov v 22 ameriških zveznih državah.

Oseba, ki je umrla, je bila hospitalizirana "z nepojasnjeno boleznijo po tem, ko je uporabljala elektronske cigarete", je pojasnila Jennifer Layden, glavna epidemiologinja iz Illinoisa.

"Žalostni smo, da slišimo za prvo smrt, povezano s pojavom hude pljučne bolezni pri uporabnikih elektronskih cigaret oziroma vejpov," je dejal direktor centra CDC Robert Redfield. "Ta tragična smrt v Illinoisu potrjuje, da obstaja resno tveganje, povezano z elektronskimi cigaretami," je dodal.

Skupni imenovalec velikega števila bolnikov s to nepojasnjeno pljučno boleznijo je vdihavanje (t. i. vejpanje) THC-ja, ki je glavna aktivna snov v marihuani.

Za kakšno obolenje gre?

Zdravniki in raziskovalci še niso uspeli ugotoviti, kaj točno povzroča skrivnostno pljučno obolenje, vendar pa so si enotni, da je "vejpanje" na nek način povezano z njim. "V mnogih primerih so bolniki priznali, da so pred kratkim uporabljali izdelek, ki je vseboval THC," je dejala vodja oddelka za nenalezljive bolezni pri CDC Ileana Arias.

Bolniki so imeli simptome, kot so kašljanje, kratka sapa, utrujenost, v nekaterih primerih pa tudi bruhanje in diareja. Sprva so sumili, da gre za vnetno bolezen, a za zdaj niso odkrili nobenih dokazov, da bi bolezen povzročali virusi ali bakterije. Zato je bolezen še vedno pravi misterij.

"Ni jasno, ali imajo vsi ti primeri istega povzročevalca, ali pa gre za različna obolenja s podobnimi znaki," je pojasnila Ariasova. Samo v zvezni državi Illinois, kjer so zabeležili tudi smrtno žrtev, so doslej imeli že 22 primerov tega skrivnostnega obolenja. Bolniki so bili stari od 17 do 38 let.