Guaido odločen, da bo 'opravil delo', Maduro preveril zvestobo vojske

Pripadniki opozicije so medtem vojakom po državi delili letake s ponudbo za amnestijo, če prestopijo k njim. Guaido, ki se je za predsednika razglasil v sredo med velikimi protesti proti Maduru, pa je vojake pozval, naj ne streljajo na sodržavljane, in obljubil, da bodo odgovorni za poboje kaznovani. Medtem pa je pozval k novim protivladnim protestom, ki naj bi bili v sredo in soboto.

Politična kriza v Venezueli kot kaže dosega vrelišče. Nicolas Maduro se je oblečen v vojaško uniformo, obkrožen s svojimi generali udeležil vojaških vaj in zbrane vojake vprašal, ali sodelujejo v zaroti imperialističnih ZDA. Vojaki so mu strumno odvrnili, da ne sodelujejo. Maduro je potem povedal, da so pripravljeni braniti domovino v vseh okoliščinah.

Guaido odločen, da bo 'opravil delo'

V enem prvih intervjujev po sredini potezi, ko se je med protesti razglasil za začasnega predsednika, je Guaido za britanski The Guardian dejal, da je odločen, da bo "opravil delo" in prisilil Madura, da odstopi in tako konča humanitarno krizo v tej obubožani latinskoameriški državi. Opozicijski voditelj je dejal, da ima Venezuela zdaj enkratno priložnost, da "pusti ta kaos za seboj", pri tem pa računa na mednarodno pomoč, opozicijsko enotnost in okrepljeno podporo prebivalstva.

V ponedeljek zjutraj se je državam, ki priznavajo 35-letnega Guaida kot začasnega predsednika Venezuele do volitev, pridružila še Avstralija. Že v soboto so Španija, Velika Britanija, Francija, Nemčija in Nizozemska Maduru sporočile, da bodo priznale Guaida, če v osmih dneh ne bo sklical novih volitev. Maduro je v nedeljo ta "ultimat" zavrnil.

Bela hiša bo 'odločno odgovorila na ustrahovanja'

ZDA so opozorile Venezuelo, da bodo na grožnje ameriškim diplomatom ali venezuelskemu opozicijskemu vodji Guaidu "odločno odgovorili". Ameriški svetovalec za državno varnost John Bolton je dejal, da bi bilo kakršno koli ustrahovanje "grob napad na vladavino prava".

Državni sekretar ZDA Mike Pompeo je sporočil, da Washington sprejema odločitev predsednika Juana Guaida, da na položaj vršilca odpravnika poslov veleposlanika Venezuele v ZDA imenuje Alfreda Vecchia, ki je bil doslej drugi človek veleposlaništva.

Predsednik Venezuele Maduro je po odločitvi ZDA, da priznajo 35-letnega predsednika nacionalne skupščine Guaida kot začasnega predsednika Venezuele, odpoklical diplomatsko osebje veleposlaništva Venezuele v ZDA, vendar vsi tega navodila niso upoštevali.

Washington in Caracas že več let nimata veleposlanikov, ampak le odpravnike poslov. Madurova odpravnica poslov v Washingtonu je bila Lissette Hernandez, ki je ubogala ukaz in se vrnila v Caracas.

Pompeo je sporočil, da se je Vecchio že sestal z državnim podsekretarjem za politične zadeve Davidom Halom, ki mu je potrdil trdno podporo ZDA začasnemu predsedniku Guaidu, in dejal, da se ZDA veselijo sodelovanja z diplomatskim osebjem, ki ga bo potrdil Guaido.