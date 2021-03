Velik dan za slovensko zdravstvo in za prihodnost zdravljenja raka

Slovenija se bo uvrstila na seznam držav, ki izvajajo revolucionarno celično terapijo CAR-T. To je zadnja možnost za tiste bolnike, ki se jim krvni rak ponavlja. Akcija se je začela z objavo članka skladatelja Draga Ivanuše, ki je zdaj z navdušenjem povedal: "Imamo to 'mašino'!". A skupini vrhunskih strokovnjakov je ob veliki podpori bolnikov uspelo veliko več kot to. V Slovenijo prihajata dve napravi s pripadajočo dodatno opremo ter še ena enota, ki bo omogočila zdravljenje še več bolnikom.

akcija začela z objavo članka od Draga Ivanuse icon-expand