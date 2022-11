'Velik objem pošiljam prijatelju Urbanu, ki še vedno potrebuje našo pomoč'

"Tri leta so minila od dne, ko sem, hvala vaši pomoči prejel gensko zdravilo. Kar nekaj časa se vam nisem oglasil, ne mi zameriti, poskušam nadoknaditi vse izgubljene dneve v vrtcu in kar se da uživati v družbi vrstnikov ." Tako se začne zahvala na uradni strani kampanje Go Help Kris na Instagramu, ob njegovi mini obletnici. "Lep pozdravček vsem, s Krisom vas lepo pozdravljamo. Boš povedal sam kako si?" nas pozdravi Krisova mama, Ana Jurak.

Pred tremi leti je Kris Zudich, ki bo januarja dopolnil 5 let, prejel zdravilo Zolgensma, kar so mu z množičnimi donacijami omogočili prebivalci Slovenije. V neverjetno kratkem času so zanj zbrali skoraj 4 milijone evrov.

"S Krisom se ravno odpravljamo v Staro goro na strnjene obravnave," nam o poteku treningov pove Ana.

Zolgensma je zdravilo, ki ga uporabljajo za zdravljenje spinalne mišične atrofije, ki je pred leti veljalo za najdražje zdravilo na svetu. Kris je moral zdravilo prejeti, preden je dopolnil dve leti. Po terapiji pa se je njegovo zdravstveno stanje precej izboljšalo.

"Še vedno obiskujem terapije. Z napredkom, radovednostjo, zgovornostjo in vragolijami razveseljujem vse okoli sebe, še najbolj pa družino, ki mi vedno stoji ob strani so še zapisali v zapisu na strani," o svojem napredku ponosno pove Kris.

Na to njegova mama doda še: "Smo super, smo pridni. Na polno paro delamo."

Prav tako pravi, da je Kris vidno napredoval, da zmore veliko stvari narediti sam, česar prej ni mogel. Govori italijansko in slovensko, malo se še lovi v tvorjenju celih stavkov, ampak se ga vse razume. Redni obiski terapij ohranjajo in zboljšujejo njegovo fizično dejavnost, razlaga mamica nadobudnega fantka.

"Hvala, ker lahko pomagate Urbanuuuuuuuu. Vsem pošiljam močen objem, predvsem pa mojim prijateljem, ki se kot jaz iz dneva v dan trudimo in premagujemo ovire. Velik objem pošiljam tudi mojemu prijatelju Urbanu Miroševiču, ki še vedno potrebuje našo pomoč."

