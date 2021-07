Velika Britanija odpravila večino protikoronskih ukrepov

Del Velike Britanije je vendarle dočakal tako imenovan dan svobode. V Angliji so namreč odpravili večino protikoronskih ukrepov. Ohranjanje medsebojne razdalje in nošenje mask nista več obvezna, razen v javnem prometu v Londonu. Odpravili so omejitve glede praznovanj in množičnih dogodkov. Odprli so bare in nočne klube. Stroka zaradi naraščanja števila okužb z različico delta, na dan beležijo okoli 54 tisoč primerov, opozarja, da je odprava epidemioloških ukrepov prenagljena. Premier Boris Johnson, ki je zaradi stika z okuženim v samoizolaciji, pa ljudi poziva, naj ostanejo previdni.

