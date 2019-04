Velika Britanija že izdaja potne liste brez oznake Evropska unija

Susan Hindle Barone, ki je v petek dobila nov potni list, pravi, da je bila naravnost zgrožena. Prepričana je, da potnih listov ne bi smeli spreminjati, dokler je Velika Britanija še članica EU."Zelo sem bila presenečena. Še vedno smo v Evropski uniji! Preseneča me, da so se odločili za spremembo v času, ko Unije še nismo niti zapustili, in to je znak nečesa, kar je po mojem mnenju popolnoma jalovo."

Da brexitu ni naklonjena, ne skriva. "Kaj bomo pridobili, če odidemo? Izgubiti pa imamo ogromno!"je še dejala.

Mayeva zaprosila za preložitev brexita do 30. junija

Kot je znano, je britanska premierka Theresa May v petek v pismu predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku zaprosila za preložitev izstopa Združenega kraljestva iz EU do 30. junija. Zatrdila je, da si bo njena vlada prizadevala za izstop do 23. maja, a se bo pripravljala na evropske volitve za primer, če brexit do takrat ne bo možen.

Tusk naj bi po navedbah virov predlagal, da bi EU Združenemu kraljestvu ponudila 12-mesečno "prožno preložitev" brexita. Po tem načrtu, ki bi ga prihodnji teden na vrhu morali potrditi voditelji EU, bi lahko Velika Britanija Unijo zapustila prej, če bi parlament v Londonu ratificiral ločitveni sporazum, poroča BBC.

A v Bruslju in članicah EU so precej zadržani do njene prošnje. Od Londona pričakujejo predvsem jasen načrt.

Francija zahtevo brexita vidi kot preuranjeno ter do vrha EU prihodnjo sredo pričakuje verodostojen načrt, so v odzivu na prošnjo britanske premierke sporočili iz urada francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

Tudi v Berlinu menijo, da je treba razjasniti še precej vprašanj. "Položaj je težak. V Londonu morajo razjasniti še precej," je dejal vodja nemške diplomacijeHeiko Maas.

Da zahteva Mayeve po novi preložitvi brexita ne odgovarja na ključna vprašanja, je prepričan tudi nizozemski premier Mark Rutte. Prepričan je, da britanski predlog odpira številna vprašanja in bodo pred vrhom EU potrebne intenzivne razprave.

Preložitev brexita mora sicer soglasno odobriti preostalih 27 članic povezave.

Za zdaj kot rok za izstop, ki je bil sprva predviden 29. marca, velja 12. april.