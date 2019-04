Velika Britanija: žrtve posilstev bodo morale policiji predati mobilne telefone

Žrtve kaznivih dejanj, med katerimi so tudi žrtve spolneg nasilja, bodo v Veliki Britaniji morale odslej policiji predati mobilne telefone, s čimer ji bodo omogočili dostop do elektronske pošte, kratkih sporočil in fotografij. Vprašanje razkritja omenjenih podatkov se je v ospredju zanimanja javnosti znašlo potem, ko je na sodišču padla vrsta primerov posilstev in spolnih napadov.

V Angliji in Walesu bodo v uporabi posebni obrazci, na podlagi katerih bodo žrtve privolile v dostop policije do njihovih podatkov, vključno z elektronsko pošto, SMS-sporočili in fotografijami. Za takšen ukrep so se odločili, potem ko je padla vrsta primerov posilstev in spolnih napadov, poroča britanski BBC.

Na nov ukrep se je že odzvala skupina za podporo žrtvam, po mnenju katere bi lahko slednji še dodatno odvrnil žrtve posilstev od tega, da se sploh izpostavijo. Zelo verjetno je, da bo dostop policije do osebnih podatkov na telefonih še dodatno povečal stisko žrtev. "Večina pritožnikov popolnoma razume, zakaj je razkritje komunikacije z obtožencem pošteno in razumljivo, toda nejasno je, zakaj bi bila pomembna njihova pretekla zgodovina, vključno z morebitno 'spolno' zgodovino. Zdi se, da se vračamo k slabim starim časom, ko so bile žrtve posilstva obravnavane kot osumljenci," je povedala Harriet Wistrich, direktorica organizacije Center za pravice žensk, ki prav tako opozarja na "odvračilni učinek poročanj o obtožbah v zvezi s posilstvom". Navedli so primer žrtve z imenom Olivia, ki je nedavno prijavila posilstvo pristojnim organom. "Moj telefon dokumentira najbolj osebne trenutke v mojem življenju. Misel na to, da jih pregledujejo tujci in da jih lahko uporabijo proti meni, mi daje občutek, kot da sem znova žrtev napada,"je dejala. Na drugi strani predstavniki policije in tožilstva trdijo, da bodo obrazci poskus zapolnitve vrzeli v zakonu, ki trenutno predvideva, da tožnikov in prič ni mogoče prisiliti, da predajo dokaze s telefonov, prenosnih računalnikov, tablic ali pametnih ur.

