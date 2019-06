Velika eksplozija v filadelfijski naftni rafineriji

V 150 let stari naftni rafineriji v Filadelfiji je prišlo do velike eksplozije. Oblasti so zaradi nesreče zaprle del mesta, medtem ko se požar širi. Po dosedaj zbranih podatkih ni poškodovanih. Vzrok za eksplozijo še preiskujejo.

Prva eksplozija v rafineriji na jugu mesta je odjeknila ob nekaj pred pol četrto uro zjutraj po lokalnem času. Sledilo ji je še nekaj močnih detonacij. Na kraj dogodka so bili takoj napoteni gasilci, ki se sedaj spopadajo z ognjenimi zublji. "V avtu sem začutil toploto eksplozije," je povedal eden od voznikov, ki se je v trenutku eksplozije peljal po bližnji avtocesti. Do eksplozije je prišlo v jutranjih urah. FOTO: AP Vzrok za požar zaenkrat še ni znan. Ameriški mediji sicer omenjajo, da gre za drugi požar v rafineriji v manj kot mesecu dni. Nazadnje je zagorelo 10. junija, a prav tako ni bilo poškodovanih. Meste oblasti so prebivalcem v bližini rafinerije tudi naročile evakuacijo zaradi gostega dima, ki se vali skozi južni del mesta. Rafinerija Energy Solutions Refining Complex, ki velja za največjo na ameriški vzhodni obali, dnevno proizvede 355 tisoč sodčkov surove nafte in zaposluje več kot 1000 delavcev. K sreči nihče ni bil v bližini eksplozije.