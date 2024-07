Velika požarna ogroženost: Upoštevanje ukrepov bodo preverjale tudi pristojne službe

Z visokimi temperaturami, ki vztrajajo že več kot teden dni, ter malo padavinami, narašča tudi možnost za požare v naravi. Uprava za zaščito in reševanje bo zato razglasila veliko požarno ogroženost za polovico države. Vsako kurjenje, odmetavanje gorečih predmetov v naravi ali požiganje bo od srede dalje prepovedano na Obali, na Notranjskem, Krasu ter v Goriški regiji in to bodo poostreno preverjale tudi pristojne službe.