Velika zmaga Verstappna, grenak poraz za Hamiltona

Za Maxom Verstappnom je sezona, polna vzponov in padcev, ki se je končala z uresničitvijo njegovih sanj. "Vso dirko sem se boril, na koncu pa se mi je priložnost za zmago ponudila v zadnjem krogu. Neverjetno je. Še vedno me dajejo krči," je po zmagi dejal Nizozemec, ki je svoj veliki trenutek kariere dočakal po dobrih petih letih pri Red Bullu. Končni razplet prvenstva formule 1 in veliko zmago Verstappna je na koncu v veliki meri krojila tudi odločitev komisarjev.