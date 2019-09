Zasedanje Generalne skupščine ZN v New Yorku spremljajo množični podnebni protesti po vsem svetu. Na milijone udeležencev v 139 državah svetovne voditelje poziva k odločnemu podnebnemu ukrepanju. V Avstraliji se je v različnih mestih zbralo več kot 300.000 ljudi, oblasti v New Yorku pa so dovolile, da 1,1 milijona učencem na ta dan ne bo potrebno opravičiti morebitne odsotnosti od pouka.

Od Londona do New Yorka, od Pertha do Pariza, danes si mladi podnebni aktivisti po vsem svetu prizadevajo za to, da bi bil njihov glas slišan. Veliki podnebni protest se bo po pričakovanjih zapisal v zgodovino kot največji doslej, poroča CNN.

FOTO: AP

Začelo se je z Avstralijo. Po podatkih skupine irskih študentov School Strike 4 Climatese je po državi zbralo več kot 300.000 ljudi in gre za največjo podnebno mobilizacijo v avstralski zgodovini – 100.000 protestnikov naj bi bilo v Melbourneu, 80.000 v Sydneyu, 30.000 v Brisbaneu, 20.000 v Hobartu, 15.000 v Canberri in 10.000 v mestu Adelaide. "To je ogrooomno, Melbourne! Organizatorji so sporočili, da je zbranih več kot 100.000 ljudi!" je na tviterju zapisal predstavnik Zelenih v parlamenentu Adam Bandt.

"Ti boš umrl od starosti, jaz bom umrl zaradi podnebnih sprememb!", "Moj svet gori, kaj pa tvoj?", "Ni planeta B!", "Rešimo naš planet!"se glasijo transparenti, ki jih v rokah nosijo protestniki.

Namestnik avstralskega premierja Michael McCormack protestov ne odobrava, kot je sporočil, gre "samo za motnjo", ki bi jo morali organizirati za konec tedna in se tako izogniti težavam v podjetjih, šolah, na univerzah. Učenci se bodo po njegovih besedah več naučili v šoli kot pa na protestih. Premier Scott Morrisonis se sicer mudi v ZDA na sestanku z Donaldom Trumpom,poročaSky News. Tudi avstralski minister za izobraževanje Dan Tehan je podnebne protestne obsodil in v Canberri poudaril, da bi "morala politika ostati zunaj učilnic". Je pa proteste prek spletne strani podprlo okoli 2500 avstralskih podjetij iz vse države. Številni so zaposlenim dovolili, da odidejo iz službe in se pridružijo protestom. V Sydneyju naj bi bilo odraslih celo več kot mladostnikov. Oblasti v New Yorku več kot milijon študentom dovolile izostanek od pouka Eden največjih protestov bo po pričakovanjih potekal v New Yorku, kjer zaseda Generalna skupščina ZN, in ki se ga bo udeležila tudi mlada švedska aktivistka Greta Thunberg. Prireditelje v tem mestu je med drugim navdušila odločitev mestnih oblasti, da 1,1 milijona učencem na ta dan ne bo potrebno opravičiti morebitne odsotnosti od pouka. Župan Bill de Blasio je tvitnil, da potezo podpira: "Bitka s klimatskimi spremembami bo dobljena ali izgubljena v naslednjem desetletju in ti otroci bodo morali živeti s posledicami. Njihova prihodnost je naša prihodnost in zanjo se bomo borili!"

V Bangkoku je več kot 200 mladih pred Ministrstvom za naravne vire in okolje leglo na tla in se pretvarjalo, da so umrli. "To se bo z nami zgodilo, če ne ustavimo podnebnih sprememb," je povedal 21-letni Nanticha Ocharoenchai.

