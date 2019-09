Veliki pok v Arhangelsku oznanil začetek nove oboroževalne tekme

Ko je 4. avgusta v vojaškem oporišču v ruskem mestu Arhangelsk prišlo do silovite detonacije, so merilniki sevanja pokazali kratek porast radioaktivnosti. Ob tej informaciji so bili seveda najbolj v skrbeh lokalni prebivalci, pa tudi svetovna javnost. Post festum incidenta je namreč spremljal sumljiv molk ruskih oblasti, prikrivanje posledic nesreče ter zaskrbljujoče stanje na terenu, kjer so oblasti najprej odredile evakuacijo, zdravniki, ki so oskrbovali poškodovane v eksploziji, pa naj bi, po poročanju zahodnih medijev, morali podpisati dogovor o molčečnosti glede stanja pacientov. Oblasti naj jim tudi ne bi sporočile, da so bili poškodovani izpostavljeni sevanju.

Že res, da je nesreča v Arhangelsku ob domnevnem preizkušanju Skyfalla, rakete na "neskončni" jedrski pogon, začela odpirati globalno razpravo o nevarnem zaostrovanju varnostnih razmer, toda posledic ne gre ne kar tako enačiti z vzroki, ki so pripeljali do točke, kjer smo danes. Pri tem pa kazalca ni mogoče upreti le v Rusijo. Leta 2002 so namreč ZDA, pod takratnim ameriškim predsednikom Georgeem Bushem ml. , odstopile od pogodbe o protibalističnih izstrelkih. Donald Trump je šel še korak dlje in lani oznanil odstop od dogovora proti raketam srednjega dosega INF. Razlog naj bi bilo – temu je pritrdila tudi zveza Nato – rusko kršenje določil sporazuma, kar so v Kremlju zanikali. Leta 2021 poteče še en zelo pomemben dogovor o omejevanju jedrskega oboroževanja - Novi start. "Ni uradnega pogajalskega procesa. In leta 2021 bo vsega konec," je nepripravljenost ZDA na podaljšanje dogovora pred časom komentiral Vladimir Putin .

Zaskrbljujoče dejstvo, predvsem z vidika svetovne varnosti, pa je, da to ni bil prvi tak primer v zadnjem času. Le mesec dni pred tem je Rusija izgubila 14 mornarjev, potem ko je na jedrski podmornici Lošarik zagorelo, ogenj pa so člani posadke uspeli pogasiti. "Za ceno svojih življenj so preprečili globalno katastrofo," je ob seznanitvi javnosti s tragedijo povedal kapitan Sergej Pavlov .

Kljub temu, da so večinoma na tnalu Bush ml., Trump in Putin, ne gre pozabiti niti vloge bivšega ameriškega predsednika in Nobelovega nagrajenca za mir Baracka Obame, ki je v času svojega drugega mandata napovedal obnovitev ameriških vojaških jedrskih zmogljivosti in za to namenil velika proračunska sredstva. Kdo je torej največji krivec za drugo geopolitično ohlajevanje? "Verjetno bi bilo najlažje odgovoriti, da je za ponovno oborožitveno tekmo kriv zdajšnji ameriški predsednik Donald Trump, vendar so nekatera dejanja in odločitve, sprejete v obdobju prejšnjega ameriškega predsednika Obame, dokaz, da temu ni tako. In še pred tem predsednika Georgea Busha mlajšega, ki se je v času predsedovanja predvsem ukvarjal s posledicami napada 11. septembra in (neuspešnim) kaznovanjem krivcev," meni Jelena Juvan, predavateljica in strokovnjakinja za evropsko varnostno politiko in obrambno politiko s Fakultete za družbene vede.

Juvanova poudarja, da je zelo velik vpliv imela tudi gospodarska kriza leta 2008, ki je zamajala temelje svetovnega gospodarstva. Takrat je namreč Rusija, pod vplivom krize v ZDA, dobila krila in občutek, da mora zgrabiti priložnost in okrepiti svoj položaj na svetovni lestvici. A strokovnjakinja s Katedre za obramboslovje omenja še en mejnik v geopolitičnih odnosih, in sicer rusko aneksijo Krima in vojno v Ukrajini. "Rusija je bila v očeh zahodne javnosti znova postavljena na svetovni zemljevid kot država, ki bi znala imeti teritorialne težnje do drugih držav, in ki je za dosego tega cilja pripravljena tudi uporabiti (skoraj) vsa sredstva," o krepitvi ruske moči meni Jelena Juvan.

Kitajska, temni konj oboroževalne tekme

Vseeno pa, kot opozarjajo številni strokovnjaki, ne gre za vsako silo vleči vzporednic s prvo hladno vojno, ki je zaznamovala drugo polovico 20. stoletja. Ne gre namreč samo za to, da je takrat šlo za ideološki spopad med kapitalizmom in komunizmom in je sedaj tudi Rusija na strani ideologije, ki je slavila ob padcu berlinskega zidu. Kot poudarja Juvanova, je poglavitna razlika predvsem v tehnologiji, ki je "v zadnjih letih doživela izjemen napredek, ki omogoča večji doseg, večjo uničevalno moč, nove oblike prenosa, širše družbene posledice, celo vojskovanje v vesolju".