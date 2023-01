Pomanjkanje mikročipov ovira vse od proizvodnje telefonov do avtomobilov

Ko gledate v televizijo, računalnik ali mobilni telefon, nevede uporabljate tudi drobne mikročipe oziroma možgane teh elektronskih naprav. Njihovo pomanjkanje smo v zadnjih treh letih občutili tudi v Sloveniji, predvsem na področju avtomobilske industrije. V Revozu so že lani morali zaradi suše čipov za nekaj mesecev zaustaviti proizvodnjo, v Adrii Mobil pa so jo morali prerazporejati med oddelki. Kako to v prihodnje preprečiti, se sprašujejo mnogi. Velja pa, da imata lahko tako Evropska unija kot Slovenija pri obnavljanju zalog čipov pomembno vlogo.