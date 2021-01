Veljati začela nova prepoved prehitevanja za tovorna vozila

Tovorna vozila, ki so težja od 7,5 tone, na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom ne smejo več prehitevati. Prepoved, ki velja med šesto in osemnajsto uro, naj bi na avtocesto prinesla večjo varnost in pretočnost, vozniki tovornih vozil pa zmajujejo z glavo in pravijo, da bo to prineslo zgolj večjo gnečo in več slabe volje. Upoštevanje prepovedi prehitevanja in razmer na avtocesti naj bi preverjala avtocestna policija, a bo še veliko usklajevanj, preden bo ta enota zares zapeljala na cesto.

