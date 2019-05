"Ostanite na ulicah, uspelo nam bo," tako venezuelski samooklicani predsednik Juan Guaido, ki uživa tudi podporo kar nekaj držav po svetu, pravi ljudem po hudih nemirih na venezuelskih ulicah. Medtem pa se je več vojakov, ki so obrnili hrbet voditelju Nicolasu Maduru, zateklo po pomoč na tuje ambasade.

Juan Guaido je ljudstvo nagovoril okoli osmih po lokalnem času ali okoli treh ponoči po našem času. Ljudi je pozval, naj nadaljujejo z mirnim bojem na ulicah in jim dejal, da "Maduro nima več podpore oboroženih sil, še manj venezuelskega ljudstva". "Jutri zjutraj bomo znova na ulicah, se vidimo tam," je ljudem sporočil Guaido. Ocenil je, da se odvijajo zgodovinski dnevi za državo. "Tokrat lahko dosežemo spremembe," je še dodal. Aktualni voditelj Nicolas Maduro je tokrat sprva ostal nekje v ozadju, kar je po mnenju analitikov precej zgovoren podatek. Navsezadnje gre za politika, ki redno rohni z venezuelskih televizijskih zaslonov in radijskih sprejemnikov. Številni so zato prepričani, da se z "operacijo Svoboda" tokrat res dogajajo spremembe, ki bi lahko vodile v menjavo oblasti. Oglasil se je zvečer po lokalnem času, ko je na nacionalni televiziji dejal, da je poskus vsiljevanja nezakonite vlade s podporo ZDA in Kolumbije propadel. Vse skupaj je ocenil za šov. Požugal je tudi voditeljem upora. Dogajanje, ki smo ga gleda včeraj namreč po njegovem ne more ostati nekaznovano. Vsi vpleteni pa se morajo vdati. Imenoval je tudi starega-novega šefa obveščevalne agencije Gustava Gonzaleza Lopeza. Njegov predhodnik je "odletel", ker se je na spletu pojavilo pismo, v katerem Manuel Christopherjem Figuera piše, da je bil vedno zvest Maduru, a mu poočita korupcijo in oceni, da je "čas za prenovo države". Je pa dogajanje včeraj predvsem začinila novica, da je opozicijski politični zapornik Leopoldo López, Guaidojev mentor, ki se je v dokončni nemilosti Madurove oblasti znašel leta 2014, našel zavetje na španski ambasadi, skupaj s soprogo in hčerko. Lopez je bil vse od leta 2017 v hišnem priporu, od koder ga je, kot je sporočil na Twitterju, na pobudo Guaidoja rešila vojska. Tudi on je Venezuelce pozval naj nadaljujejo proteste.

Dramatično dogajanje na venezuelskih ulicah Dogajanje v Venezueli je bilo včeraj dramatično. Caracas je prekril dim, glasno so odmevali streli, pele so pesti med podporniki obeh politikov. Na ulice so zapeljali tudi oklepniki. Uslišali so se nas pogumni vojaki, pravi domoljubi, ki so diktatorju dokončno obrnili hrbet, je dramatično oznanil Guaido, medtem ko so ljudje vzklikali "svoboda, svoboda". Prestopniki pa so si nadeli modre trakove in iz oklepnih vozil zvlekli svoje nekdanje kolege. Na drugi strani pa je bil venezuelski obrambni minister Vladimir Padrino: "Vsi tisti, ki iščete nasilje, nemire, kaos, anarhijo in smrt: zahtevam, da prenehate!"Upornikom je sporočil, da so zavedli "le peščico". Zatrdil je tudi, da je šlo za nepomemben poskus udara, ki so ga hitro zatrli, 80 odstotkov vojakov, ki so sodelovali v njem, pa se je po njegovem prostovoljno umaknilo. Policija je šla nad množico s solzivcem, protestniki so odgovorili s kamenjem. Poškodovanih je bilo okoli 70 ljudi, poročajo venezuelski mediji, ena oseba, 24-letni moški, naj bi umrla. Maduro vztraja A čeprav je bilo včeraj na venezuelskih ulicah mogoče slišati tudi prisege, kot je "Juan Guaido je moj legitimni predsednik. Ne glede na to, kaj se zgodi, mu bom stal ob strani vse do smrti" – kot je govoril eden od vojakov, ki so prestopili na njegovo stran, Guaidojevi podporniki pa so upali, da bo 30. april zadnji dan, ko bo državi vladal Nicolas Maduro, a se to ni zgodilo. Danes se na venezuelskih ulicah obeta nov dan upora, a ljudje priznavajo, da vladata predvsem negotovost in strah. Medtem ko Madura zapušča vse več vojakov, ima za zdaj še dovolj podpore med generali. Medtem ko Guaidoju uspeva na ulice privabiti veliko ljudi, se številni sprašujejo, kdo so ljudje, ki ga podpirajo, kaj bi prinesli obubožani državi in kako uspešno bi lahko zakrpali globoke razpoke v venezuelski družbi. Številni, ki Madura ne podpirajo (več), namreč ne podpirajo niti Guaidoja, ki mu očitajo precej nenavaden poskus skoka na oblast. Z zaskrbljenostjo dogajanje spremlja tudi svet. Številne države so svoje državljane pozvale, naj v luči negotovosti, čim prej zapustijo Venezuelo.

"Molite za nas" V Venezueli živijo tudi Slovenci in njihovi potomci. Za oddajo 24UR ZVEČER je spregovorilaMaria Voglar in iz prve roke razložila, kako hudo je zares v Venezueli. "Prosim ljudi v Sloveniji, da veliko molijo za nas. Naj prosijo Marijo, da nam pomaga v teh odločilnih trenutkih, v tem trenutku gre pri nas za življenja. Gre za naše duše. Prosim, molite za nas,"sporoča v Slovenijo.



Kot je povedala, je v državi zelo slabo že dolgo. "Zelo smo nezadovoljni z vojsko, ki jo imamo. Zdi se mi, kot da mi kradejo iz denarnice. Tem ljudem vsi plačujemo, da nas varujejo, pa so prvi, ki nas teptajo, ranijo, ki se požvižgajo na naše pravice. Bila sem na številnih demonstracijah, na tokratnih sicer ne. Pogosto se je dogajalo, da so v nas vrgli solzivec, nas tepli, z nami so ravnali zelo surovo. Sem proti naši vojski, žal mi je denarja, ki ga Venezuelci tako zelo potrebujemo, pa gre za vojsko." Je med tistimi, ki upajo, da se Maduru na čelu države izteka čas."Upamo, da bo prišlo do spremembe oblasti. To je tisto, kar resnično potrebujemo. In ta sprememba je nujna, ker tako ne moremo več živeti. Ljudje me sprašujejo, kako preživimo. Na to sploh ne morem več odgovarjati, ker še sama ne vem, kako. Res ne vem več, kako še živimo brez hrane, zdravil, zdravnikov. Sama bi trenutno potrebovala travmatologa, pa ga ni. Šli so iz države. Nimamo specialistov, ničesar več nimamo. Včeraj ponoči smo bili šest ur brez elektrike. Zmanjkalo jo je ob sedmih zvečer, vrnila se je ob enih ponoči. Potem pa jo je spet zmanjkalo ob enih popoldne, za kakšnih štiri, pet ur. To seveda pomeni, da v tem času tudi nimamo interneta, da ne morem komunicirati. Ni televizije, radia, nobenega načina, da bi komunicirali s svetom, nimamo. V globoki veri, iz srca v Guaidoja polagam vse svoje upe, da bo vse to razrešil. Seveda ne samo vanj, saj sam tega ne more narediti, če ne bo imel podpore ljudstva. Vsi ga moramo podpreti. Mislim, da je tokrat mogoče. Vem, da je na njegovo stran stopilo več visokih predstavnikov vojske, in mislim, da bodo, če bodo čez dan videli, da so ljudje na ulicah, prišli tudi oni. Na to računamo." Številne države na strani opozicije, ki jo Moskva obtožuje podžiganja konflikta Odzivi na dogajanje v Venezueli medtem prihajajo z vsega sveta. ZDA so Guaidoju izrazile popolno podporo. Na Twitterju se je oglasil državni sekretar Mike Pompeo, ki je zapisal, da "demokracije ni možno premagati". Tudi kolumbijski predsednikIvan Duque, katerega država je v zadnjih letih sprejela številne, ki so pobegnili iz venezuelske revščine, je pozval venezuelske vojake, naj se postavijo na pravo stran zgodovine – proti diktaturi Madura. Njegovo stališče delijo tudi v Braziliji, Nemčiji, Španiji ... Na drugi strani je Moskva venezuelsko opozicijo obtožila podžiganja konflikta, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je obsodil "poskus udara" v Venezueli.

