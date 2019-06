Za repatriacijo iz Venezuele zaprosilo že 21 Slovencev.

"Repatriacija je tista oblika povratništva slovenskih rojakov nazaj v Slovenijo, ki ga organizira in financira Republika Slovenija. Da je nek posameznik do tega upravičen, mora najprej biti iz neke države, ki je v hudi politični ali ekonomski krizi in to Slovenija oceni, hkrati pa mora ta posameznik ohraniti aktivno vez z Republiko Slovenijo," pojasnjuje Dejan Valentinčič, sekretar na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Naše zunanje ministrstvo je razmere v Venezueli že razglasilo za ekonomsko, humanitarno in politično krizo ter državi odobrilo človekoljubno pomoč v višini 50.000 evrov za zdravstveno oskrbo.