'Vsak dan gledam ljudi, ki iz smetnjaka pobirajo kruh, poln črvov'

"Repatriacija Slovencev iz Venezuele se bo zgodila kmalu. Skušamo jo organizirati v vseh podrobnostih, kajti ne gre za enostaven načrt in izvedbo, vendar delovna skupina znotraj vlade intenzivno pripravlja načrt in v nekaj tednih se bo začelo dogajati," je pred dnevi dejal zunanji minister Miro Cerar in dodal, da gre po zadnjih podatkih za vsaj 55 Slovencev, ki se želijo vrniti.

A razmere v Venezueli se zaostrujejo do te mere, da na klic, ki bi sporočil, da sta med tistimi, ki bodo lahko prišli v Slovenijo, čakata vsak dan. Da se bosta znašla v takšni situaciji, nista pričakovala nikoli. "Delala sva vse življenje. Jaz 25 let na banki, sem ekonomistka, soprog pa je delal v velikem, uspešnem podjetju. Dokler se z državo ni zgodilo, kar se je, sva imela kakovostno življenje – z denarjem, ki sva ga zaslužila s svojim delom. Lahko sva kupila avto, stanovanje ..." Vmes pa so se razmere v državi korenito spremenile – tudi za (njune) otroke. "Morala sva poseči po prihrankih, saj mladi zdaj ne morejo začeti tako, kot smo včasih mi. Takrat smo končali šolanje, začeli delati ... Zdaj pa tudi ljudje, ki končajo šolanje v Venezueli, nimajo česa početi."

"Resnično živimo iz dneva v dan in čakamo, da se kaj spremeni, čeprav je vsem jasno, da tudi, če se bo kaj zgodilo, to ne bo prineslo spremembe na bolje, ampak na slabše."

Zdravstvena oskrba je še eno katastrofalno področje v nekoč uspešni državi. "Pred kakšnim mesecem sem padla in si zlomila roko. Povedali so mi, da bi operacija stala 10.000 dolarjev. Poleg tega sploh nimajo materiala za operacijo in bi ga morali nabaviti. Zato mi je zdravnik rekel, naj samo počivam. In tako sem dva meseca mirovala in zdaj sem bolje."

Kako huda je revščina, vidi tudi vsakič, ko pogleda skozi okno. "Pred hišo vidim ljudi, ki pobirajo hrano iz smeti." Grozljiv prizor, ki ga je težko gledati, pravi. "Tudi jaz nimam veliko, ampak vseeno skušam pripraviti nekaj več hrane, ki jo nato namenoma dam ob smetnjak, da se ljudje lahko najejo. Včasih lahko dam samo malo kruha." Tudi to pomaga. "Sicer ti ljudje jedo tudi kruh in drugo hrano, polno črvov. To se dogaja vsak dan. Res je zelo hudo."

Ne ravno "samoumevni dobrini" sta tudi elektrika in telefonska povezava. Medtem ko govoriva, se zveza večkrat prekine, za ponovno vzpostavitev pa je potrebnih kar nekaj poskusov. Še slabše je z internetom. Ta deluje le občasno in še takrat slabo.

Pravzaprav nimajo niti česa jesti. "Tukaj dobite hrano samo, če imate res veliko denarja." Veliko denarja pa imajo le redki. "Prihodke dobivamo v bolivarjih. Imam 40.000 bolivarjev pokojnine. Kar je dva ameriška dolarja." Oziroma slaba dva evra. "Dejansko je vse v razsulu. Soprog je dolga leta delal v uspešnem podjetju in takšnih je bilo več, ampak potem je vse propadlo. Danes nihče noče imeti ničesar z Venezuelo. Situacija je kritična do te mere, da lahko preživi peščica, ki si je nakopala denar, medtem ko večina nima denarja in so lačni. Pravzaprav nimajo ničesar."

"Chavez je uzakonil kriminal, Maduro pa dokončno pokopal državo"

Venezuela, ki pred njenimi očmi propada danes, ni Venezuela, ki se je spomni. "Nekoč je bila to uspešna država." In kako je mogoče, da se je z nafto bogata država znašla v takšni situaciji? "Mislim, da se je začelo, ko je na oblast prišel Hugo Chavez. Pričakovanja ljudi so bila takrat zares velika, želeli so hitre rešitve problemov. Verjeli so, da je Chavez tisti, ki bo dal ljudem, ki nimajo. Revežem. On pa je, da bi ta pričakovanja upravičil, in tudi revnejšim omogočil zaslužek, pustil, da so se lotili tihotapljenja droge. Ljudem je režim začel gledati skozi prste. Nekako v smislu – lahko delaš, kar želiš. In tako se je začelo."

Spremenila se je družba, v kateri je tisto, kar ne bi smelo biti dovoljeno, postalo sprejemljivo. "Potem pa je Chavez umrl in na oblast je prišel kriminalec Nicolas Maduro in vse je šlo samo še navzdol. Tukaj je vse samo še kriminal, prekupčevanje z drogo. Vse se plačuje v dolarjih, čeprav so naši prihodki v bolivarjih, kar jih naredi še bolj ničvredne, moč pa imajo pa samo tisti, ki so ali del vlade ali pa imajo denar, da kupijo tiste, ki so tukaj glavni in varnostne sile. Jaz rešitve ne vidim. Ne verjamem, da je možna mirna rešitev. Obupno si želimo stran."

Da bi pomoč prišla od zunaj, tudi ne računajo: "Prišlo je na dan, da je gospa Michelle Bachelet, visoka predstavnica ZN, spet sklenila dogovor z vlado, da se bodo v dveh letih razmere izboljšale. Ampak s to vlado se ne bomo premaknili nikamor."

Vprašanje je tudi, kako se razpadlo družbo sploh "popravi": "Tukaj vlada popolna anarhija. Ljudje so se povsem spremenili. Včasih so bili solidarni, zdaj pa gre samo še za denar. Za kakršno koli uslugo je treba plačati. Prej Venezuelci nismo bili takšni. Pomagali smo si, zdaj pa je treba vse plačati – v dolarjih. Ljudje so se resnično spremenili, tudi v tem smislu je vse popolnoma uničeno."

Sistem deluje za tistega, ki ima denar za podkupnino:"Še učiteljem v šoli je treba nekaj nesti, če želite, da učijo. Treba je recimo nesti testenine ali kruh, da so zadovoljni. Ves čas je to nek sistem prekupčevanja, kjer je treba nekomu nekaj dati, da sploh kaj urediš. Mislim, da so ljudje postali takšni, ker je to edini način, da preživijo v tako skorumpiranem okolju."

Veliko mladih je odšlo, tisti, ki so ostali, drugačnega življenja niti ne poznajo. "Mlade, stare 20–25 let, imenujemo Chavezovi otroci. Živijo na ulici, vzgojila jih je ulica, nikoli niso imeli ničesar, torej iz tega tudi ne more biti nič dobrega. Da bi to spremenili, bo potrebnega res veliko dela, samo sprememba oblasti tega ne bo rešila."

Krog pa se nadaljuje:"Veliko je nosečnic. Veliko mladih je odšlo, ampak mlade ženske, ki so ostale, so pa večinoma noseče. Dekleta, ki nimajo niti kje živeti, so noseča."

V takšnem okolju, kjer tudi življenje ni vredno prav veliko. "Ljudje dobesedno umirajo. Ne poznam sicer natančnih številk, saj vse skrivajo, ničesar ne povedo, ampak je jasno, da umirajo. Ampak to ne skrbi nikogar. Državi je popolnoma vseeno. Tudi mame, očetje, ki živijo v ekstremni revščini, se s tem niti nimajo časa ukvarjati, morajo se prebiti naprej s sredstvi, ki jih imajo na razpolago."

Propaganda, ki še vedno odlično deluje

Marsikdo se bo ob tem vprašal, kako je mogoče, da se ljudje v takšnih razmerah oblasti ne uprejo, zakaj so propadli tudi vsi dosedanji poskusi menjave Madura. Odgovor se skriva v tem, da ga veliko ljudi ne vidi kot odgovornega za nastalo situacijo.

"Veliko ljudi verjame, da se vse to dogaja zaradi ameriških sankcij, zaradi sankcij tujih vlad. Vse skupaj spominja na prizore s Kube, kjer ljudje sedijo na verandi in čakajo, da jim nekdo prinese malo hrane. Ne vedo, kaj se dogaja po svetu, da obstaja dobra hrana, potovanja ... pravzaprav jim je tudi vseeno. Glavno, da so testenine in riž. Dejansko se laž tukaj širi na isti način, kot se je na Kubi. Ceste so polne starih avtomobilov, ki jih ljudje ne morejo niti popraviti, vsakič še nekoliko bolj zategnejo pas, ampak ker ljudje ne poznajo ničesar drugega, jim je vseeno, saj ne vedo, da obstaja drugačen svet."V zaprtem medijskem prostoru verjamejo vladni propagandi.