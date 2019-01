Maduro že drugič predsednik, revno ljudstvo pa počasi in boleče umira

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro bo danes kljub očitkom opozicije začel svoj drugi predsedniški mandat. Kljub temu, da je leto 2019 označil za leto novih začetkov, pa se Venezuela zaradi čedalje večje ekonomske in politične izolacije v mednarodnih odnosih sooča s hudo gospodarsko krizo.

56-letnik bo namesto v parlamentu, kjer ima večino opozicija, slavnostno prisegel pred vrhovnim sodiščem. V ustavodajni skupščini, večinsko zastopani s strani njegovih podpornikov, je prisegel sicer že nekaj dni po majskih volitvah, na katerih je slavil z nekaj manj kot 70 odstotki podpore. Večina opozicijskih strank jih je bojkotirala in ima rezultate za nelegitimne.

Parlament, kateremu je bila lani odvzeta zakonodajna moč, je v soboto Mandurov predsedniški mandat razglasil za nelegitimnega, predhodno vlado pa pozval, naj organizira demokratične volitve. Pri tem je prejela podporo tudi s strani ZDA.

Tudi EU je v torek ponovno pozvala k organizaciji novih in svobodnih volitev. Iz evropske službe za zunanje delovanje so namreč sporočili, da ''predsedniške volitve niso bile ne svobodne ne verodostojne. EU zahteva nove volitve, ki bodo svobodne in pravične.''

13 od 14 večinoma latinskoameriških držav članic skupine Lima je pozvalo Madura, naj se svojemu drugemu mandatu odpove, pooblastila pa prenese na parlament. V nasprotnem primeru njegovega 6 letnega mandata ne bodo priznale. Caracas je to označil za spodbujanje že tako nezadovoljnega in obupanega ljudstva - ki se zaradi nevzdržnih razmer v državi sooča z ekstremno lakoto, nasiljem in diskriminacijo - k državnemu udaru.